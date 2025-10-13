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Extra zacht voor gevoelige huid
Optimale zorg voor de gevoelige huid met een flexibel schild. 9 van de 10 ouders zijn het ermee eens: mijn baby heeft geen last van huidirritatie sinds het gebruik van de ultrazachte fopspeen.** Troost is altijd in de buurt, ongeacht wie voor de baby zorgt. Nu voor 80% plantaardig.*
Voor de gevoelige huid
Bevat geen BPA
Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*
6-18 maanden
De babyhuid heeft extra zorg nodig. De zachteschildtechnologie volgt de natuurlijke rondingen van het gezicht van je baby, zodat die minder last heeft van afdrukken in de huid of irritatie**. Dankzij het afgeronde schildje is de druk op de wangen minimaal en voelt de speen extra zacht aan.
Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).
Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.
4.7
van 5
733
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
13/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne spenen met bewaarbakje en uitkookbakje
Heel fijne speen! Vooral nu ons kindje verkouden is, is deze speen ideaal: hij zit niet tegen haar neus aan, maar juist mooi een stukje eronder, wat het ademen makkelijker maakt. Er zit ook een superhandig bakje bij, waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden. Het enige kleine verbeterpuntje zou zijn als de speen glow-in-the-dark was, zodat ze ‘s nachts makkelijker zelf haar speentje terug kan vinden.
Voordelen
Fijne speen dat niet tegen de neus aanzit, superhandig bakje waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden.
Nadelen
Het is geen glow-in-the-dark speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-13
Nuri Oguz Cinar
07/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Comfortabele en duurzame speen voor gevoelige huid
Ik heb deze speentjes ontvangen om te testen en ben erg tevreden. Ze zijn superzacht, veroorzaken geen rode plekjes en hebben een fijne orthodontische vorm. De 80% plantaardige materialen en het handige sterilisatiehoesje zijn mooie extra’s. Het is duurder dan normale speentjes, maar de kwaliteitsverschil merk je wel meteen en is het zeker waard.
Voordelen
Zacht, huidvriendelijk en duurzaam
Nadelen
Duurder dan andere merken
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2025-09-07
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2025-09-07
Aqua planer
04/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super speen!
Nav onze moeizame zoektocht, toch de topper gevonden
Voordelen
Altijd dezelfde kunnen gebruiken, en hij neemt altijd genoegen met deze!
Nadelen
Hij neemt geen genoegen meer met een ander
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2025-09-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2025-09-04
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).
87% van de ouders gaf aan dat hun baby geen last had van huidirritatie nadat ze waren begonnen de Philips Avent ultra soft-speen te gebruiken (2023, n=201).
Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.