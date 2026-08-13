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  • Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby
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  • Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby
  • Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby
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  • Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby

Philips Avent ultra softFopspeen

SCF091/00

Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby
De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte* flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken en minder huidirritatie.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Voor minder huidvlekkern en minder huidirritatie

Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby

  • Ultrazacht en flexibel

  • Orthodontisch en BPA-vrij`

  • Enkel

  • 0-6M

Zacht, flexibel schildje

Zacht, flexibel schildje

De huid van een baby heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Toen we aan ouders vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur, zei gemiddeld 98% dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert.

Afgerond schildje

Afgerond schildje

Ons afgerond schildje minimaliseert de druk op de wangen van je baby voor extra zachtheid voor de huid.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen.

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt.