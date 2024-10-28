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  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

4.7

| (434) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

Direct gemoedsrust. Philips Avent ultra start Nighttime is gemaakt voor de mondjes van pasgeborenen en kan veilig worden gebruikt tot 6 maanden oud. Licht op in het donker, zodat troosten gemakkelijk is nadat de lampen zijn uitgedaan. Nu voor 80% van plantaardig materiaal.*

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Past perfect zoals verwacht, ook in de nacht

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

  • Glow-in-the-dark-dop

  • Bevat geen BPA

  • Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*

  • 0-2 m

Precies de juiste vorm voor kleine mondjes

Precies de juiste vorm voor kleine mondjes

Onze fopspeen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de fopspeen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).

Baby's vinden ze fantastisch – 98% speenacceptatie**

Baby's vinden ze fantastisch – 98% speenacceptatie**

Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

434

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

28/10/2024

Nederland

Nederland

De beste speentjes voor mijn kindje

De spenen komen verzorgd binnen en zitten in een mooi verpakt doosje. De spenen zien er vrolijk en kindvriendelijk uit, met mooie zachte kleuren en een lief printje erop. Mijn baby heeft een iets te kort tongriempje, maar daar merk ik met de Soother niks van. Mijn baby pakte direct het speentje en gaf hem direct veel troost. Hij past mooi in zijn mondje en sluit goed aan. Het bedenkt zijn neusje niet waardoor hij goed kan blijven ademen. Hij is fijn in gebruik door het randje die je kunt vast pakken. Met de bijgeleverde doosje kan ik de spenen in een handomdraai de speentjes uitkoken. Daarnaast is het een handig mee neem doosje die ik zo in mijn luiertas kan doen waarbij de speentjes schoon blijven. De speentjes zijn heel fijn voor mijn baby en het geeft hem echt troost. Hij voelt flexibel en zacht aan. Hij valt er ook makkelijker door in slaap. Het design is zoals eerder benoemd, kindvriendelijk en zacht. Zelf houd ik niet van felle kleuren. Mijn baby pakt hem goed en gaat nu overal mee. De speentjes zijn fijn in gebruik en gebruiksvriendelijk. Daarnaast ook onderhoudsvriendelijk. Een heel prettig en onmisbaar item voor mij en mijn baby.

Voordelen

Fijn opbergbakje waar je tegelijktijd de speentjes in kunt uitkoken. Fijne zachte structuur van de speen en pakt makkelijk door de baby op. Mooi deisgn met een zachte uitstraling.

Nadelen

Er kan geen speenknuffeltje eraan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

Date of Use 2023-09-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

Date of Use 2023-09-28

24/10/2024

Nederland

Nederland

Fijne fopspeen zorgt voor blije baby

We hebben onlangs deze fopspeen mogen testen en zowel mijn baby als ik zijn er erg tevreden over. Ze houdt de speen goed in haar mond en lijkt er comfortabel mee, wat voor ons een groot pluspunt is. Het lichtgevende element is voor mij als ouder vooral handig tijdens de avonduren. Als ze 's nachts of in het donker behoefte heeft aan haar speen, kan ik hem snel en gemakkelijk terugvinden zonder gedoe. Bovendien lijkt zij het lichtgevende aspect zelf ook fijn te vinden, het geeft haar een geruststellend gevoel. Hoewel ze de speen niet de hele dag door gebruikt, wil ze hem graag wanneer ze een beetje verdrietig of moe is. Het kalmeert haar dan direct, wat ons beiden veel rust geeft. Het enige wat ik jammer vind, is dat er geen mogelijkheid is om de speen vast te maken aan haar rompertje. Een bevestiging zou handig zijn om te voorkomen dat hij kwijt raakt of op de grond valt. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden met deze fopspeen en de baby gebruikt hem met veel plezier!

Voordelen

Snelle acceptatie, handig te vinden in het donker en zorgt voor geborgen gevoel

Nadelen

Niet te bevestigen aan bijvoorbeeld romper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-09-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Date of Use 2023-09-24

22/10/2024

Nederland

Nederland

Perfecte speen

Fijne speen voor pasgeborenen. Mijn baby had in het begin na het drinken nog steeds veel zuigebehoefte, dus daar kwam deze speen goed van pas. Ook rustgevend tijdens krampjes.

Voordelen

Goed ontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2024-09-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

Date of Use 2024-09-21

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).

  2. Uit de test onder Amerikaanse consumenten van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze Ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).

  3. Gebaseerd op de resultaten van de test onder Amerikaanse consumenten (2023, n=201).

  4. Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).

  5. Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.