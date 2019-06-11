Van deze fles hadden wij ook al de kleine variant van 60 ml en 125 ml. Ons kind dronk hier heel goed uit dus we waren op zoek naar een grotere fles. Daardoor deze aangeschaft. Het voordeel van deze fles is dat de speen veel lijkt op die van een borst en daardoor goed te combineren is met borstvoeding. Ons kind kon daardoor uit de borst blijven drinken en op dagen dat moeder er niet was, kon ze uit de fles drinken. Dit bleef steeds goed gaan. De fles is door de grote hals, makkelijk schoon te maken.