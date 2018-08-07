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Niet meer leverbaar
SCD603/00
2,4 inch kleurenscherm
Reservebatterijfunctie in de babyunit, zodat de verbinding altijd intact blijft, ook bij een stroomstoring
3.3
van 5
178
Reviews & awards
Dmers
07/08/2018
Nederland
Is prima babyfoon alleen gaat hij nu net stuk.
Het is een fijne babyfoon simpel in gebruik we hadden eerst die uGrow wat een onding constant problemen mee helaas. Nu we deze hebben gekocht voor onze zoon nu 11 maanden hadden we er veel plezier van ik koppelde hem vanmiddag los ivm verplaatsen van bedje ik wilde hem Vanavond weer aanzetten maar nu deed de camera het niet meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Marielle29
14/01/2016
Nederland
Werkt perfect! Zou er zo nog een kopen voor de tweede
Babyfoon werkt perfect! Bij gebruik magnetron en als ik tv kijk op m'n iPad (met de ouderunit ernaast) valt t bereik weg. Verder nooit problemen mee! Zicht is prima, beeldgrootte ook. Zou hem zo weer kopen bij de tweede.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
leod
17/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
super product met top eigenschappen
Alles aan het product is perfect van het bereik tot de beeldkwaliteit. Ook de Garantie van philips i as uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.