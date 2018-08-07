Sinds kort deze babyfoon in ons bezit en wij vinden het een fantastisch apparaat. Nu kunnen wij onze kleinzoon in de gaten houden terwijl hij rustig kan slapen, dat geeft een rustig gevoel. Wat onze kleinzoon zeer waardeert zijn de ingebouwde muziekjes daar wordt hij rustig van en valt hierdoor snel in slaap. Verder is het ingebouwde nachtlampje een welkome aanvulling, maar tot nu toe nog niet nodig gehad. Het bereik is zeer goed, wij wonen in een nieuwbouwwoning en hebben Wifi en hebben overal goed beeld en geluid. Kortom wij zijn zeer tevreden met deze babyfoon en kunnen hem iedere (groot)ouder aanbevelen, het kost wat maar dan heb je ook wat.