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  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby
  • De essentiële verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale videobabyfoon

SCD603/00

3.3
| (178) Reviews & awards
De essentiële verbinding met je baby
Met de SCD603 heb je altijd een veilige verbinding met je baby. Je hebt niet alleen uitstekende geluidskwaliteit, je kunt je baby ook dag en nacht zien. Deze babyfoon heeft een bereik van 150 meter en is volledig draagbaar en gebruiksvriendelijk.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Overal in je huis je baby zien en horen

De essentiële verbinding met je baby

  • 2,4 inch kleurenscherm

Reservebatterij voor stroomuitval

Reservebatterijfunctie in de babyunit, zodat de verbinding altijd intact blijft, ook bij een stroomstoring

Hoor je baby met helder geluid

2,4-inch kleurenscherm met hoge resolutie

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

178

Reviews & awards

07/08/2018

Nederland

Nederland

Is prima babyfoon alleen gaat hij nu net stuk.

Het is een fijne babyfoon simpel in gebruik we hadden eerst die uGrow wat een onding constant problemen mee helaas. Nu we deze hebben gekocht voor onze zoon nu 11 maanden hadden we er veel plezier van ik koppelde hem vanmiddag los ivm verplaatsen van bedje ik wilde hem Vanavond weer aanzetten maar nu deed de camera het niet meer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

14/01/2016

Nederland

Nederland

Werkt perfect! Zou er zo nog een kopen voor de tweede

Babyfoon werkt perfect! Bij gebruik magnetron en als ik tv kijk op m'n iPad (met de ouderunit ernaast) valt t bereik weg. Verder nooit problemen mee! Zicht is prima, beeldgrootte ook. Zou hem zo weer kopen bij de tweede.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

17/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

super product met top eigenschappen

Alles aan het product is perfect van het bereik tot de beeldkwaliteit. Ook de Garantie van philips i as uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 