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  • De ideale tas voor korte uitstapjes
  • De ideale tas voor korte uitstapjes
  • De ideale tas voor korte uitstapjes
  • De ideale tas voor korte uitstapjes
  • De ideale tas voor korte uitstapjes
  • De ideale tas voor korte uitstapjes

Niet meer leverbaar

Philips AventAvent Baby Compact-reistas

SCD151/60

3.1
| (40) Reviews & awards
De ideale tas voor korte uitstapjes
Deze stijlvolle tas van afwasbare, hoogwaardige microvezel is ontworpen voor een middagje winkelen of een bezoekje aan een vriendin. De tas heeft genoeg ruimte voor voeding en een verschoning voor de baby en is voorzien van een binnenvak voor persoonlijke spullen.
Bekijk alle voordelen

Gemakkelijke babytas

De ideale tas voor korte uitstapjes

  • Zwart

Houdt zuigflessen warm of koel

Houdt zuigflessen warm of koel

3M Thinsulate™-isoleervak houdt 2 Avent-flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm, of koude flesvoeding/moedermelk gedurende enkele uren koud.

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Microvezel is licht en gemakkelijk schoon te maken.

Wijde, verstelbare schouderband

De Philips Avent Urban-tas heeft een wijde, verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

40

Reviews & awards

31/10/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

03/02/2011

Nederland

Nederland

Goed product

Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

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