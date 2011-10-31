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Niet meer leverbaar

Philips AventAvent ThermaBag van neopreen

SCD150/60

3.1
| (40) Reviews & awards
Voeden onderweg
De stijlvolle ThermaTote is groot genoeg voor 2 Philips Avent-voedingsflessen, 2 Magic-drinkbekers of 4 VIA-bewaarbekers. De dubbele isolatielaag houdt maximaal vier uur lang melk koel en water warm. Licht, compact en eenvoudig mee te nemen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

ThermaBag voor voedingsflessen, VIA- en Magic-bekers

Voeden onderweg

  • Zwart

Houdt zuigflessen warm of koel

Houdt zuigflessen warm of koel

Hiermee kun je maximaal 4 uur lang koude afgekolfde moedermelk/flesvoeding of voorgekookt warm water bewaren.

Wijde, verstelbare schouderband

De Philips Avent Urban-tas heeft een wijde, verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort

Ontworpen voor Avent-flessen, VIA en Magic-drinkbekers

Ontworpen voor Avent-flessen, VIA en Magic-drinkbekers

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

40

Reviews & awards

31/10/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

03/02/2011

Nederland

Nederland

Goed product

Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

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