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  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid
  • Opzetborstel voor de gevoelige huid

Niet meer leverbaar

VisaPureBorstel voor de gevoelige huid

SC5991/10

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Opzetborstel voor de gevoelige huid
De Sensitive-opzetborstel zorgt voor extra zachte reiniging met de speciaal ontworpen dunne borstelharen met een unieke technologie die zorgt voor soepel glijden zonder irritatie. De borstel heeft 32.000 gladde, zijdezachte haren voor een zachte reiniging.
Bekijk alle voordelen

Voor schone en zachte huid

Opzetborstel voor de gevoelige huid

  • Voor de normale tot gevoelige huid

  • Voor dagelijks gebruik

  • Elke 3 maanden vervangen

  • Eenvoudig te vervangen

Sensitive-opzetborstel voor normale tot gevoelige huidtypen

Zo zacht voor uw gevoelige huid dat het voelt alsof u deze met de hand reinigt. Unieke, zijdezachte borstelharen beschadigen uw huid niet en drogen deze niet uit. De speciaal ontworpen borstelharen zijn nog dunner en zachter dan die van de normale opzetborstel, voor een nog zachtere reinigingservaring specifiek voor de gevoelige huid.

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.

Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen

Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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