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Niet meer leverbaar

Draagbaar luidsprekersysteem

SBA161/10

Krachtige stereoklanken

Geniet van een krachtig en breed stereogeluid op uw Nokia-telefoon met stekker van 2,5 mm. De krachtige luidsprekers zijn voorzien van een zeer efficiënte, storingsvrije, digitale versterker en hebben een geïntegreerd oplaadstation.

Bekijk alle voordelen

voor uw Nokia-telefoon

Krachtige stereoklanken

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid

Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van een fantastische, realistische en werkelijk meeslepende luisterervaring.

Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

U kunt zowel batterijen als een netsnoer gebruiken en zo het meeste uit uw geluidssysteem halen. Nu kunt u overal van uw muziek genieten.

Technische specificaties

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