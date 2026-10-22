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Niet meer leverbaar
SBA161/10
Krachtige stereoklanken
Geniet van een krachtig en breed stereogeluid op uw Nokia-telefoon met stekker van 2,5 mm. De krachtige luidsprekers zijn voorzien van een zeer efficiënte, storingsvrije, digitale versterker en hebben een geïntegreerd oplaadstation.
Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.
Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van een fantastische, realistische en werkelijk meeslepende luisterervaring.
U kunt zowel batterijen als een netsnoer gebruiken en zo het meeste uit uw geluidssysteem halen. Nu kunt u overal van uw muziek genieten.
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