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Niet meer leverbaar
SkinGlide-ringen
GentlePrecision-mesjes
BeardAdapt-sensor
Persoonlijk scheerplan
Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.
Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.
Dit elektrische scheerapparaat wordt geleverd met een BeardAdapt-sensor die de dichtheid van uw baard meet. Vervolgens wordt het vermogen automatisch aangepast aan de betreffende taak. Heel eenvoudig.
4.3
van 5
621
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
van de Wagen
16/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Goede aankoop
Tijdens mijn twijfeling toch nieuwe mesjes of een elektrisch scheerapparaat kopen, viel de keuze op de Philips 7000 serie. Door de prima handleiding, de app en de mogelijkheid om zowel nat als droog te scheren, is de aanschaf meer dan gerechtvaardigd. De verschillende instelmogelijkheden bieden de keuze om op meer gevoelige dagen het apparaat goed aan je huid aan te passen. Het resultaat is prima
Voordelen
Vormgeving, prijs en resultaat
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Freddij
30/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Scheerapparaat
Het scheerapparaat is geweldig. Het scheert snel, glad en strak.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Stef24
06/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Scheerapparaat met verstand
Scheerapparaat aangeschaft vanwege gevoelige huid, ik kan zeggen HET WERKT. in combinatie met de app wordt je prima begeleid in schepbeweging en tijd, het apparaat stelt zich in op normaal, soft en extra soft. Alles tezamen levert een prima resultaat af.Dik tevreden
Voordelen
doet wat er beloofd wordt
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7970/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7970/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.