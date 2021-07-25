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  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
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  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren
  • Soepel en huidvriendelijk scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7370/12

4.1
| (2712) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Soepel en huidvriendelijk scheren
De Philips 7000-serie beschermt tegen huidirritatie. De SkinGlide-ringen zijn voorzien van een coating die wrijving vermindert waardoor het scheerapparaat soepel over uw gezicht glijdt. De mesjes scheren glad en beschermen de huid, zelfs bij stoppels van drie dagen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid*

Soepel en huidvriendelijk scheren

  • SkinGlide-ringen

  • GentlePrecisionPRO-mesjes

  • SmartClick-precisietrimmer

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor minder druk

Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor minder druk

Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5 richtingen en volgen zo voorzichtig alle contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het scheren minder druk nodig, waardoor de belasting van de huid wordt geminimaliseerd.

De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.1

van 5

2712

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

25/07/2021

Nederland

Nederland

Goede keus

Het Philips scheerapparaat voldoet aan alle verwachtingen, de techniek en levensduur geven de voorkeur bij mij. Ook deze maak korte metten met steuge haartjes en scheert super glad, ik vind het een aanrader, altijd al een Philips gehad!

Voordelen

Licht goed in de hand

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

05/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een zeer goed scheerapparaat

Het scheerapparaat bevalt prima. Na een leven lang met het mes gescheerd te hebben, is dit misschien niet zo glad maar wel glad genoeg. In voorkomende gevallen misschien een tweede keer scheren als je `s avonds nog weg moet. En de tondeuse erop doet het ook prima.

Voordelen

goed vast te houden, snoerloos te gebruiken en de accu gaat lang genoeg mee voor hij weer opgeladen moet worden

Nadelen

niet kunnen ontdekken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

16/07/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

heel fijn scheerapparaat

[Employee of philipsglobal] ik scheer al zeker 40 jaar met een philishav ik kan iedereen dat aanraden nu heb ik de 7000 bevald mijn zeer goed ik kan weer jaren vooruit

Voordelen

ligt lekker in de hand scheert glad het zelfde als met een mes makkelijk schoon maken

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7370/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7370/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in vergelijking met andere Philips-scheerapparaten