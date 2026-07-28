Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Dit product
Shaver Series 5000
Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
€ 123,99
Accessories
Quick Clean Pod
€ 34,99
SH71
Vervangende scheerhoofden
€ 44,39
€ 123,99
€ 123,99
SteelPrecision-mesjes
Power Adapt-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Geïntegreerde uitklapbare trimmer
Tot wel 5 jaar garantie**
Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
Deze intelligente sensor leest de haardichtheid 250 keer per seconde en past automatisch het vermogen aan tijdens het scheren. Zo kan het scheerapparaat efficiënt reageren op dikkere of dichtere zones, waardoor u een gladde, moeiteloze scheerbeurt krijgt met consistent comfort.
Volledig flexibele scheerhoofden draaien 360° om in nauw contact te blijven met de rondingen van uw gezicht en hoofd. Dit zorgt voor een grondige scheerbeurt met extra comfort, zelfs op lastige plekken zoals de hals en de kaaklijn.
4.3
van 5
3606
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Nolio
28/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals hij omschreven wordt maakt hij waas
Voldoed aan mijn verwachting een uistekend scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Haroo
18/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt prima
Doet precies wat ik erven verwacht. Mijn vorige !ookeen philips 5000 serie was een beetje op accu duur werd slechter Dit nieuwe apperaat scheerd meer dan 14 dagen elke dag weer netjes glad.
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
MaassM
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Ik vind het een heel fijn apparaat. Scheert goed en snel
Voordelen
Snel en ligt fijn in de hand
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.