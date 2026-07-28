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  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid

Shaver Series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5898/35

4.3
| (3606) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Krachtig scheren, zacht voor de huid
De Philips 5000-serie is ontworpen voor mannen die een krachtige en comfortabele dagelijkse scheerbeurt willen. Het scheert efficiënt, zelfs bij een baard van drie dagen, en de SkinIQ-technologie past zich aan de haardichtheid aan voor een scheerbeurt die krachtig, comfortabel en consistent aanvoelt.
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Shaver Series 5000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Shaver Series 5000
Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

€ 123,99

  • Accessories

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€ 123,99

met SkinIQ-technologie

Krachtig scheren, zacht voor de huid

  • SteelPrecision-mesjes

  • Power Adapt-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Geïntegreerde uitklapbare trimmer

  • Tot wel 5 jaar garantie**

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.

Past zich aan de baarddichtheid aan voor gemakkelijker scheren

Past zich aan de baarddichtheid aan voor gemakkelijker scheren

Deze intelligente sensor leest de haardichtheid 250 keer per seconde en past automatisch het vermogen aan tijdens het scheren. Zo kan het scheerapparaat efficiënt reageren op dikkere of dichtere zones, waardoor u een gladde, moeiteloze scheerbeurt krijgt met consistent comfort.

Volgt de contouren van het gezicht voor beter contact met de huid.

Volgt de contouren van het gezicht voor beter contact met de huid.

Volledig flexibele scheerhoofden draaien 360° om in nauw contact te blijven met de rondingen van uw gezicht en hoofd. Dit zorgt voor een grondige scheerbeurt met extra comfort, zelfs op lastige plekken zoals de hals en de kaaklijn.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

3606

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

28/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals hij omschreven wordt maakt hij waas

Voldoed aan mijn verwachting een uistekend scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-04-14

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-04-14

18/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt prima

Doet precies wat ik erven verwacht. Mijn vorige !ookeen philips 5000 serie was een beetje op accu duur werd slechter Dit nieuwe apperaat scheerd meer dan 14 dagen elke dag weer netjes glad.

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-02-06

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-02-06

05/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Ik vind het een heel fijn apparaat. Scheert goed en snel

Voordelen

Snel en ligt fijn in de hand

Nadelen

Nvt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-05

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.

  2. 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​