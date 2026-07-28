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Niet meer leverbaar
SteelPrecision-mesjes
Power Adapt-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Geïntegreerde uitklapbare trimmer
De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.
Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 125 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.
Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.
4.3
van 5
3606
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Nolio
28/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals hij omschreven wordt maakt hij waas
Voldoed aan mijn verwachting een uistekend scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-04-14
Haroo
18/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt prima
Doet precies wat ik erven verwacht. Mijn vorige !ookeen philips 5000 serie was een beetje op accu duur werd slechter Dit nieuwe apperaat scheerd meer dan 14 dagen elke dag weer netjes glad.
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/13 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-02-06
MaassM
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Ik vind het een heel fijn apparaat. Scheert goed en snel
Voordelen
Snel en ligt fijn in de hand
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-05-05
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
Scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof in plaats van water in de cassette met elkaar vergeleken