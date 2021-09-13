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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 20% extra vermogen in de Turbo+-modus.
Prijzen
4.2
van 5
2967
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Philipsglad
13/09/2021
Nederland
Goed product zorgt voor een perfect resultaat!
zoals ik gewendt ben van een Philips scheerapparaat hoge kwaliteit, fijn in gebruik met altijd goed resultaat.
Voordelen
kwaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid
Nadelen
?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Wazaly
24/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed scheerapparaat
Scheert goed glad. Makkelijk in gebruik. Ben er erg tevreden mee
Voordelen
Scheert goed glad en handig in gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Wazaly
12/06/2021
Nederland
Heel goed scheerapparaat
Een zeer goed scheerapparaat. Laad snel op . Scheert soepel en heel erg goed
Voordelen
Fantastisch apparaat scheert heel erg goed en glad
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering
20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus