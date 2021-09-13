ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5530/06

4.2
| (2967) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Glad en snel scheren
De Shaver series 5000 versnelt uw ochtendroutine met een snel MultiPrecision-systeem en volledig afspoelbare scheerhoofden.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Beschermt 10x zo goed als een standaard scheermes*

Glad en snel scheren

  • MultiPrecision-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

  • SmartClick-precisietrimmer

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 20% meer vermogen

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 20% meer vermogen

Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 20% extra vermogen in de Turbo+-modus.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

2967

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

13/09/2021

Nederland

Nederland

Goed product zorgt voor een perfect resultaat!

zoals ik gewendt ben van een Philips scheerapparaat hoge kwaliteit, fijn in gebruik met altijd goed resultaat.

Voordelen

kwaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid

Nadelen

?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

24/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer goed scheerapparaat

Scheert goed glad. Makkelijk in gebruik. Ben er erg tevreden mee

Voordelen

Scheert goed glad en handig in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

12/06/2021

Nederland

Nederland

Heel goed scheerapparaat

Een zeer goed scheerapparaat. Laad snel op . Scheert soepel en heel erg goed

Voordelen

Fantastisch apparaat scheert heel erg goed en glad

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering

  2. 20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus