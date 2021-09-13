Ik ben heel tevreden met mijn nieuwe scheerapparaat. Wat een verschil met de vorige. Zonder dat je het echt in de gaten hebt, worden de messen botter, maar je blijft er mee scheren. Dat het steeds langer duurt voor je klaar bent, sluipt erin. Nu je weer de beste kwaliteit in handen hebt, is het een genot om je te scheren. En je bent dus veel eerder klaar met een beter resultaat. Het toestel ligt fijn in de hand, de batterijduur is prima. Lastig Ik vind het opzetten /verwisselen van de scheerkop met de tondeuse even wennen. Het eraf trekken gaat zwaar (nieuwigheid) en het op de juiste manier terugzetten (nok/ inkeping) is precisiewerk. Kortom Dik tevreden met mijn nieuwe scheerapparaat.