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Niet meer leverbaar

Shaver series 5000 S5340/06 Dry electric shaver

S5340/06

4.2
| (2967) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
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4.2

van 5

2967

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

13/09/2021

Nederland

Nederland

Goed product zorgt voor een perfect resultaat!

zoals ik gewendt ben van een Philips scheerapparaat hoge kwaliteit, fijn in gebruik met altijd goed resultaat.

Voordelen

kwaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid

Nadelen

?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

24/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer goed scheerapparaat

Scheert goed glad. Makkelijk in gebruik. Ben er erg tevreden mee

Voordelen

Scheert goed glad en handig in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

12/06/2021

Nederland

Nederland

Heel goed scheerapparaat

Een zeer goed scheerapparaat. Laad snel op . Scheert soepel en heel erg goed

Voordelen

Fantastisch apparaat scheert heel erg goed en glad

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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