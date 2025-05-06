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Shaver series 5000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5210/06

Shaver series 5000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 7.2 MB
  • 6 May 2025

EU-conformiteitsverklaring - English (US)

  • ZIP bestand, 2.5 MB
  • 19 April 2022

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