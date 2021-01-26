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Niet meer leverbaar
S1510/04
CloseCut-messysteem
Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen
Uitklapbare trimmer
Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.
Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.
Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.
3.9
van 5
195
Reviews & awards
Veerman
26/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
De Philips Shaver scheert echt mijn gezicht glad.
Het scheerapparaat ligt makkelijk in de hand, en scheert echt goed.
Voordelen
Scheert glad, kan lang scheren voordat de batterij leeg is.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
05/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Een echte gladscheerder
ligt goed in de hand, kapje blijft goed zitten, na opbergen, maakt geen lawaai, Ook de extra meegeleverde trimmer is een welkome aanvulling voor neus-en oorhaar.
Voordelen
lange batterijduur
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
06/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer voordelige vervangende scheerkoppen
De scheerkoppen van mijn dure Philips scheerapparaat waren bot geworden. Ik had ze eerder al eens voor veel geld vervangen. Dit allergoedkoopste model (zonder accu) kostte in de aanbieding een stuk minder dan vervangende scheerkoppen. Oplader bewaard en de rest naar de milieustraat gebracht.
Voordelen
zeer voordelige vervangende scheerkoppen
Nadelen
verspilling van grondstoffen
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
In vergelijking met andere instapmodellen heeft dit scheerapparaat toonaangevende bladen en roterende scheerhoofden