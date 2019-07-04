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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ12/70

2.8
| (336) Reviews & awards
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Een scheerapparaat als nieuw

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH70

Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

336

Reviews & awards

04/07/2019

Nederland

Nederland

Goed geluisterd naar je klanten!

Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

19/01/2019

Nederland

Nederland

Alle negatieve reviews kunnen m.i. overboord!

Ik had alle reviews gelezen en twijfelde echt of ik wel de originele dure RQ12 scheerkop wilde kopen. Eerst tóch een Japanse vervanger geprobeerd maar na een maand heb ik besloten om weer geld uit te geven om de (veel duurdere) RQ12+ te kopen. Nu de nieuwe 9000 SensoTouch kop op het scheerapparaat zit, denk ik nog even terug aan 2014. Die eerste kop was perfect en in 2016 kwam een waardeloze vervanger met oranje ringetjes. Een dikke frustratie. Gelukkig heeft Philips naar de gebruikers geluisterd. Nu heb ik weer "lift and cut" mesjes die snel en diep scheren. Met de nieuwe grijze ringen zitten de mesjes veel beter in de kop en kunnen schoongemaakt of weggehaald worden zonder zo'n extra oranje hulpapparaatje. O ja, over twee jaar zijn nu ook de 9000 losse scheermesjes te koop zodat je dan niet de hele kop hoeft te vervangen. Ook die klacht hebben ze opgeheven. Hulde aan de ontwikkelafdeling van Philips. Nog een kleinigheid: Op de Philips website staan twee soorten die bijna vergelijkbaar in prijs zijn. Misschien is het handig om de omschrijving te verduidelijken. Dan weet je waarom je de ene of de andere moet kiezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

26/09/2017

Nederland

Nederland

Pefect product

Super het product van Philips aan iedereen aan te raden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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