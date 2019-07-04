Ik had alle reviews gelezen en twijfelde echt of ik wel de originele dure RQ12 scheerkop wilde kopen. Eerst tóch een Japanse vervanger geprobeerd maar na een maand heb ik besloten om weer geld uit te geven om de (veel duurdere) RQ12+ te kopen. Nu de nieuwe 9000 SensoTouch kop op het scheerapparaat zit, denk ik nog even terug aan 2014. Die eerste kop was perfect en in 2016 kwam een waardeloze vervanger met oranje ringetjes. Een dikke frustratie. Gelukkig heeft Philips naar de gebruikers geluisterd. Nu heb ik weer "lift and cut" mesjes die snel en diep scheren. Met de nieuwe grijze ringen zitten de mesjes veel beter in de kop en kunnen schoongemaakt of weggehaald worden zonder zo'n extra oranje hulpapparaatje. O ja, over twee jaar zijn nu ook de 9000 losse scheermesjes te koop zodat je dan niet de hele kop hoeft te vervangen. Ook die klacht hebben ze opgeheven. Hulde aan de ontwikkelafdeling van Philips. Nog een kleinigheid: Op de Philips website staan twee soorten die bijna vergelijkbaar in prijs zijn. Misschien is het handig om de omschrijving te verduidelijken. Dan weet je waarom je de ene of de andere moet kiezen.