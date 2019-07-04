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Niet meer leverbaar
RQ12/70
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH70
De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
2.8
van 5
336
Reviews & awards
Niels76
04/07/2019
Nederland
Goed geluisterd naar je klanten!
Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.
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Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit
Jonnie
19/01/2019
Nederland
Alle negatieve reviews kunnen m.i. overboord!
Ik had alle reviews gelezen en twijfelde echt of ik wel de originele dure RQ12 scheerkop wilde kopen. Eerst tóch een Japanse vervanger geprobeerd maar na een maand heb ik besloten om weer geld uit te geven om de (veel duurdere) RQ12+ te kopen. Nu de nieuwe 9000 SensoTouch kop op het scheerapparaat zit, denk ik nog even terug aan 2014. Die eerste kop was perfect en in 2016 kwam een waardeloze vervanger met oranje ringetjes. Een dikke frustratie. Gelukkig heeft Philips naar de gebruikers geluisterd. Nu heb ik weer "lift and cut" mesjes die snel en diep scheren. Met de nieuwe grijze ringen zitten de mesjes veel beter in de kop en kunnen schoongemaakt of weggehaald worden zonder zo'n extra oranje hulpapparaatje. O ja, over twee jaar zijn nu ook de 9000 losse scheermesjes te koop zodat je dan niet de hele kop hoeft te vervangen. Ook die klacht hebben ze opgeheven. Hulde aan de ontwikkelafdeling van Philips. Nog een kleinigheid: Op de Philips website staan twee soorten die bijna vergelijkbaar in prijs zijn. Misschien is het handig om de omschrijving te verduidelijken. Dan weet je waarom je de ene of de andere moet kiezen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit
computermuis
26/09/2017
Nederland
Pefect product
Super het product van Philips aan iedereen aan te raden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit