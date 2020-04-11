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Niet meer leverbaar
UltraTrack en GyroFlex 3D
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
Jet Clean-systeem
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
4.3
van 5
419
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Kornelissen
11/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
dit apparaat doet zijn werk uitstekend
Geluidloos apparaat, wat snel werkt en een goed glad resultaat geeft, laad snel op en de levensduur van de batterij is voor mij voldoende voor 4 scheerbeurten !!
Voordelen
zie boven
Nadelen
zijn er volgens mijn mening niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
gerardmk
23/05/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Superglad resultaat op een uiters comfortabele manier.
Superglad resultaat op een uiterst comfortabele manier. Na gebruik van de RQ1280 sinds enkele weken nog steeds laaiend enthousiast. Superglad resultaat zonder enige inspanning. De RQ1280 ligt heel gemakkelijk in de hand en de scheerkoppen glijden gemakkelijk over alle gezichts-contouren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
LeendertvdWiel
03/04/2016
Nederland
Fijn scheerappaaat
Prima scheerapparaat . Ik heb het altijd gebruikt voor nat scheren. De accu houdt z'n gebruikstijd van ca. 60 minuten. Na vier jaar dagelijks gebruik begaf de accu het, en heb ik een nieuwe Philishave gekocht. Het Jet-cleansysteem vond ik niet zo geweldig. Dure vloeistof en volgens mij een bad vol bacteriën.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren