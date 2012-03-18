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Niet meer leverbaar

arcitecElektrisch scheerapparaat

RQ1090

3.8

| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

1 Prijs

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert arcitec een 360° beweegbare scheerunit met de Triple Track-scheerhoofden voor ultraglad scheren, zelfs in de hals.

Bekijk alle voordelen

Perfect glad, zelfs in de hals

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

  • Met scheertijdindicator

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-612375

Recensies

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3.8

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Electric shaver

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