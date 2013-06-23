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Niet meer leverbaar
RQ1085/22
Met Jet Clean-systeem
Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Prijzen
3.7
van 5
7
Reviews & awards
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.