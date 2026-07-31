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Oplaadbare Li-ionbatterij
Precisiekam met 14 lengtestanden
Nat en droog gebruik
Digitaal LED-display
Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.
Het innovatieve 360 mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.
Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.
4.3
van 5
1900
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Richardz1979
31/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes
Voordelen
Blijft scherp en accuduur is behoorlijk
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Engelbertink
14/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het apparaat is top
Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.
Voordelen
Scheer goed en nauwkeurig
Nadelen
Geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Theo013
08/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn product
Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met zijn voorganger tijdens het scheren
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.