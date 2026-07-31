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  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*

OneBlade Pro 360Gezicht en lichaam

QP6651/35

4.3
| (1900) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
De nieuwe OneBlade 360 trimt, stylet en scheert elke haarlengte makkelijker dan ooit. Style & trim zelfs de lastigst bereikbare plekjes met minder* bewegingen. Meerdere stappen en hulpmiddelen zijn niet meer nodig. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*

  • Oplaadbare Li-ionbatterij

  • Precisiekam met 14 lengtestanden

  • Nat en droog gebruik

  • Digitaal LED-display

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

Innovatief 360-mes

Het innovatieve 360 mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.

Precisiekam met 14 lengtestanden

Precisiekam met 14 lengtestanden

Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

1900

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

31/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes

Voordelen

Blijft scherp en accuduur is behoorlijk

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

14/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het apparaat is top

Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.

Voordelen

Scheer goed en nauwkeurig

Nadelen

Geen minpunten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

08/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn product

Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Vergeleken met zijn voorganger tijdens het scheren

  2. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.