Ik heb de Philips OneBlade 360 Blade Body Kit - Vervangmesjes Body Kit - 2 stuks - QP624/50 gekregen voor producttesten. Eerlijk gezegd was ik in het begin wat sceptisch. Ik had nog nooit een OneBlade gebruikt en ik ben iemand die normaal gesproken niet snel op vervangende mesjes vertrouwt. Maar na het testen van deze set ben ik echt positief verrast! Wat ik vooral geweldig vind, is de 360-mesjesfunctie. Het mesje kan alle kanten op draaien, waardoor het scheren nog makkelijker en comfortabeler wordt, vooral bij lastige plekken. Dit maakt het echt een stap vooruit vergeleken met standaard scheermesjes. Daarnaast biedt de body kit ook fijne bescherming tijdens het scheren van het lichaam. Dit geeft me meer vertrouwen om mijn lichaam te scheren zonder me zorgen te maken over sneetjes of irritatie. Het mesje glijdt soepel over de huid zonder dat het ruw aanvoelt, wat voor mij een groot pluspunt is. Een ander voordeel van deze vervangende mesjes is de ingebouwde indicator die aangeeft wanneer het mesje aan vervanging toe is. Er zit een klein zwart pijltje op het mesje dat steeds duidelijker zichtbaar wordt naarmate het mesje verslijt. Dit vond ik echt handig want zo hoef je niet te gokken of het mesje nog goed werkt. Zodra het pijltje helemaal zwart is, weet je dat het tijd is voor een vervangend mesje. Het vervangen zelf is ook super eenvoudig. Dit was de eerste keer dat ik een mesje verving en het ging heel snel en probleemloos. Binnen een paar seconden kon ik weer verder. Al met al heeft deze ervaring mijn vertrouwen in scheermesjes echt veranderd. Ik was altijd wat huiverig maar nu zou ik niet meer zonder willen. Als je, net als ik, twijfelt over vervangende mesjes dan raad ik deze set absoluut aan!