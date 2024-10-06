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Niet meer leverbaar
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP6620/30
QP2520/16
QP2620/65
QP2520/65
QP2620/20
QP2620/25
Trimmen, bijwerken en scheren
1 x Original mesje voor lichaam & 1 lichaamsset
Past op alle OneBlade-handgrepen
Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.
Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring
4.3
van 5
221
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Aristoma
06/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Life Saver
I recently tried out the Philips OneBlade 360 Blade Body Kit, and I am impressed even as a customer who has Oneblade for facial shave. I was a bit unsure about replacement blades but this had changed after I have Oneblade for facial shave. I have the same very positive impression with the Body Kit too. The rotating blade is a fantastic feature! It moves in all directions, which makes shaving much easier. It really beats regular razor blades. Plus, I felt safe shaving my body with this kit because it helped prevent cuts and irritation. To be honest, I have very strong body hair including my beard, but Oneblade is the best razor so far, because it does not get blocked in any way, this is very important to me, I can't forget the pain I suffered with classic knives. Also, it has very very long battery time so you won't need to worry about the charging it after every shave. If you’ve been thinking about trying a new shaving solution like faster, easier, and less painful. I definitely recommend this kit! It’s great for both new users and those already familiar with OneBlade.
Voordelen
Easy to use, effective, painless, long duration for the blades
Nadelen
Nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
GoldenSkull
30/09/2024
Nederland
Positief verrast door Philips OneBlade 360
Ik heb de Philips OneBlade 360 Blade Body Kit - Vervangmesjes Body Kit - 2 stuks - QP624/50 gekregen voor producttesten. Eerlijk gezegd was ik in het begin wat sceptisch. Ik had nog nooit een OneBlade gebruikt en ik ben iemand die normaal gesproken niet snel op vervangende mesjes vertrouwt. Maar na het testen van deze set ben ik echt positief verrast! Wat ik vooral geweldig vind, is de 360-mesjesfunctie. Het mesje kan alle kanten op draaien, waardoor het scheren nog makkelijker en comfortabeler wordt, vooral bij lastige plekken. Dit maakt het echt een stap vooruit vergeleken met standaard scheermesjes. Daarnaast biedt de body kit ook fijne bescherming tijdens het scheren van het lichaam. Dit geeft me meer vertrouwen om mijn lichaam te scheren zonder me zorgen te maken over sneetjes of irritatie. Het mesje glijdt soepel over de huid zonder dat het ruw aanvoelt, wat voor mij een groot pluspunt is. Een ander voordeel van deze vervangende mesjes is de ingebouwde indicator die aangeeft wanneer het mesje aan vervanging toe is. Er zit een klein zwart pijltje op het mesje dat steeds duidelijker zichtbaar wordt naarmate het mesje verslijt. Dit vond ik echt handig want zo hoef je niet te gokken of het mesje nog goed werkt. Zodra het pijltje helemaal zwart is, weet je dat het tijd is voor een vervangend mesje. Het vervangen zelf is ook super eenvoudig. Dit was de eerste keer dat ik een mesje verving en het ging heel snel en probleemloos. Binnen een paar seconden kon ik weer verder. Al met al heeft deze ervaring mijn vertrouwen in scheermesjes echt veranderd. Ik was altijd wat huiverig maar nu zou ik niet meer zonder willen. Als je, net als ik, twijfelt over vervangende mesjes dan raad ik deze set absoluut aan!
Voordelen
360° draaibare mesjes voor eenvoudig scheren, Bodybescherming voorkomt irritatie en sneetjes
Nadelen
Geen handleiding voor groene opzetstukken, Opzetstukken zijn niet intuïtief in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
Jan Hein
29/09/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Handig apparaat
De Philips OneBlade is een handig apparaat om lichaamshaar te verwijderen op diverse plekken. Het is comfortabel in gebruik En Ik had minder last van wondjes dan bij oudere modellen. Scheren ging snel en comfortabel. Met diverse opzet stukjes ook prima voor baardharen.
Voordelen
Prima apparaat
Nadelen
prijs losse mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.