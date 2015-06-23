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QC5560/15 do-it-yourself hair clipper

QC5560/15

4.2

| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

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Reviews & awards

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3
1

23/06/2015

Italia

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bello ,pratico e funzionale.

un prodotto eccezionale, qualità prezzo! bello ,pratico e funzionale.

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Deze review is gemaakt voor QC5560/15 regolacapelli fai da te

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23/01/2015

Italia

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Non lo cambierei per nulla al mondo.

Cercavo un regolacapelli che potesse aiutarmi nel faidaté. Ecco QC5560/15 è stata la soluzione giusta. Adesso cerco un accessorio con il quale possa arrivare sotto i 3mm.

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13/10/2013

Italia

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Il miglior regolacapelli che abbia mai provato

Quest'estate, spinto dal desiderio di cambiare look, ho deciso di acquistare un regolacapelli che mi desse delle garanzie, e la mia scelta è ricaduta su questo prodotto. Il range di regolazione della lunghezza dei capelli è largo e permette di provare più stili e, vista l'elevata precisione di taglio, anche la differenza di 2 mm è ben visibile. Grazie al suo design è possibile arrivare in ogni punto della testa senza problemi e con ottimi risultati, ma soprattutto senza alcuna irritazione sulla pelle. Sono rimasto assolutamente soddisfatto di questo acquisto.

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Deze review is gemaakt voor QC5560/15 regolacapelli fai da te

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