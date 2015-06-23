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4.2
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
guglielmosassara
23/06/2015
Italia
bello ,pratico e funzionale.
un prodotto eccezionale, qualità prezzo! bello ,pratico e funzionale.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5560/15 regolacapelli fai da te
Ja, ik raad dit product aan
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rofra95
23/01/2015
Italia
Non lo cambierei per nulla al mondo.
Cercavo un regolacapelli che potesse aiutarmi nel faidaté. Ecco QC5560/15 è stata la soluzione giusta. Adesso cerco un accessorio con il quale possa arrivare sotto i 3mm.
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Aleski85
13/10/2013
Italia
Il miglior regolacapelli che abbia mai provato
Quest'estate, spinto dal desiderio di cambiare look, ho deciso di acquistare un regolacapelli che mi desse delle garanzie, e la mia scelta è ricaduta su questo prodotto. Il range di regolazione della lunghezza dei capelli è largo e permette di provare più stili e, vista l'elevata precisione di taglio, anche la differenza di 2 mm è ben visibile. Grazie al suo design è possibile arrivare in ogni punto della testa senza problemi e con ottimi risultati, ma soprattutto senza alcuna irritazione sulla pelle. Sono rimasto assolutamente soddisfatto di questo acquisto.
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