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Alle series

  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte

4000-serieGestapelde dubbele mand airfryer

NA462/70

Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
Met onze dubbel gestapelde Airfryer met twee manden kunt u in één keer twee volledige maaltijden bereiden terwijl u ruimte bespaart. En nog beter, maaltijden zijn altijd heerlijk krokant en mals dankzij de verticale RapidAir-technologie.
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Beide gerechten zijn perfect bereid en tegelijk klaar

Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte

  • Neemt 45% minder ruimte in

  • 2 gestapelde manden, twee keer zoveel eten

  • Knapperig en gelijkmatig gegaard met Rapid Air-technologie

  • Bereid 2 gerechten die tegelijk klaar zijn

Gestapeld design neemt de helft minder ruimte in op het aanrecht

Gestapeld design neemt de helft minder ruimte in op het aanrecht

In onze compacte gestapelde Airfryer met twee manden maakt u eenvoudig heerlijke maaltijden en bespaart u 45% ruimte op uw aanrecht.*

2 gestapelde manden, dubbele capaciteit

2 gestapelde manden, dubbele capaciteit

Extra grote gestapelde Airfryer van 10 liter met twee manden van 5 liter. Onze gezins-Airfryer kan met gemak tot wel 1,4 kg friet, 2 kg groenten of 24 kipdrumsticks aan. In elke mand van 5 liter past bovendien gemakkelijk een hele kip van 1,2 kg.

Krokant en gelijkmatig gegaard met tot 90% minder vet**

Krokant en gelijkmatig gegaard met tot 90% minder vet**

Geniet van heerlijk krokante en malse maaltijden dankzij de verticale RapidAir-technologie. Hete lucht circuleert van bovenaf rond uw eten, zodat maaltijden altijd gelijkmatig gegaard worden.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met andere Philips Airfryers

  2. In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse

  3. Interne labmetingen NA46x met zalm en kip vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen.