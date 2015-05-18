Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Zuiver geluid in een verfijnd ontwerp
De Philips MCM726 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
johana
18/05/2015
Italia
micro Hi-Fi System
questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM726 Sistema micro Hi-Fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM726 Sistema micro Hi-Fi