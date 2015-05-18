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Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MCM726/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Zuiver geluid in een verfijnd ontwerp

De Philips MCM726 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

met directe weergave vanaf USB

Zuiver geluid in een verfijnd ontwerp

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

18/05/2015

Italia

Italia

micro Hi-Fi System

questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM726 Sistema micro Hi-Fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM726 Sistema micro Hi-Fi

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