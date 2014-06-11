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Niet meer leverbaar
MCM2150/05
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
3.6
van 5
14
Reviews & awards
27Jens
11/06/2014
Deutschland
Echt super
Ich finde den Sound wirklich super genauso wie den Stil. Der Größe der Boxen nach könnten beide mehr Leistung bringen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Mini Stereoanlage
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system