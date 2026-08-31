Winkelwagen

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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM169/12

Bezeten van muziek

Met dit klassieke Philips-micromuzieksysteem geniet u nog meer van muziek. Rip al uw muziek van CD's direct naar een USB-apparaat en geniet van het geweldige geluid van Dynamic Bass Boost!

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • CD's rippen

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.