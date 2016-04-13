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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM1150/12

3.9

| (11) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Vol en krachtig geluid

Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-microgeluidssysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bas uit de Bass Reflex-luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W max.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

11

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

1

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Micromuzieksysteem

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Mini Stereoanlage

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1150 Microchaîne

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