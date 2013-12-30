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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM1120/12

3.5

| (6) Reviews & awards

Ontspan u met fantastische muziek

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke Philips MCM1120/12-HiFi-microgeluidssysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

Bekijk alle voordelen

met dit compacte geluidssysteem

Ontspan u met fantastische muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Cassette

  • 10W

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Cassettedeck met autostop

Compact ontwerp

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

6

Reviews & awards

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica

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