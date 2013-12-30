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Niet meer leverbaar
MCM1120/12
Ontspan u met fantastische muziek
Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke Philips MCM1120/12-HiFi-microgeluidssysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.
CD, MP3-CD, USB, FM
Cassette
10W
Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
3.5
van 5
6
Reviews & awards
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
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Deze review is gemaakt voor MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
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Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM1120 Microcadena clásica