HiFi-dome-tweeters en 13,3 cm (5,25") woofers

Het draadloze Streamium Micro HiFi-systeem gebruikt HiFi-omvormers van topkwaliteit. De zachte dome-tweeterunit van 1 inch is van pure zijde en laat elk muziekdetail en elke nuance horen zonder dat het te hard of te doordringend wordt. De even indrukwekkende mid range-woofer van 5,25 inch bestaat uit een optimale papieren kegel die zowel licht als stug is, maar toch vloeiend overloopt en een vlakke frequentierespons behoudt van maximaal 4 kHz. Door deze combinatie klinken de stemmen zeer natuurlijk en zuiver onder begeleiding van een krachtige en dynamische bas.