Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
MCI500H/12
Geef uw muziek de vrijheid
Uw favoriete muziek, zuiverder en krachtiger dan ooit. De 160 GB all-in-one MCi500H kan muziek overzetten vanaf de PC of afspelen via internetnetradio, vanaf de harde schijf of een plug-and-play USB-apparaat.
160 GB/2000 CD's
Gratis internetradio
2 x 50 W
Met de Wireless Audio Device Management-software (WADM) van Philips (meegeleverd) kunt u de muziekcollectie op uw PC snel en eenvoudig naar de harde schijf van het Streamium Center kopiëren door de bestanden te verslepen. Nu kunt u naar uw muziekcollectie luisteren zonder de PC in te schakelen.
Via de alfanumerieke zoekfunctie op het toetsenblok van de afstandsbediening vindt u vliegensvlug al uw favoriete artiesten, nummers en albums. Druk gewoon op 'Search' op de afstandsbediening en voer de eerste paar letters van de naam van het nummer, de artiest of het album in. Het item dat het beste aansluit op uw invoer wordt onmiddellijk weergegeven, dus u verspilt geen tijd met het regel voor regel doorzoeken van uw verzameling of afspeellijst.
Het draadloze Streamium Micro HiFi-systeem gebruikt HiFi-omvormers van topkwaliteit. De zachte dome-tweeterunit van 1 inch is van pure zijde en laat elk muziekdetail en elke nuance horen zonder dat het te hard of te doordringend wordt. De even indrukwekkende mid range-woofer van 5,25 inch bestaat uit een optimale papieren kegel die zowel licht als stug is, maar toch vloeiend overloopt en een vlakke frequentierespons behoudt van maximaal 4 kHz. Door deze combinatie klinken de stemmen zeer natuurlijk en zuiver onder begeleiding van een krachtige en dynamische bas.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.3
van 5
240
Reviews & awards
ninouke
05/11/2016
Nederland
De topper in ons bezit ,,dat is deze radio !!
Deze radio met harde schijf is een aanrader ,, muziek via de harde schijf is niet meer weg te denken! Zeker ; 5 sterren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem
Tonk
21/07/2013
Nederland
Zeer praktisch en compact met een goede kwaliteit
Zeer tevreden over deze set. Met uitzondering van de harde schijf eenvoudig te bedienen. Zonodig simpel te resetten door de stroom te onderbreken. Wil de set niet meer kwijt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem
meevert
21/05/2012
Nederland
briliant product! erg tevreden van!
ben hier erg tevreden over, enige punt is de verbinding tussen pc en hifi set. laptop vindt de hifi set niet altijd gelijk. zit ook nog wel eens te spelen met internetradio en de mogelijkheden lijken wel beperkt, een zoekfunctie zoals andere internetradios zou mooi zijn. kun je gewoon een term ingeven en zoekt dan alles op genre/ naam etc. vind deze set ondergewaardeerd! thx Philips! grt evert
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem