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Niet meer leverbaar

StreamiumDraadloos Micro HiFi-systeem

MCI500H/12

3.3

| (240) Reviews & awards

Geef uw muziek de vrijheid

Uw favoriete muziek, zuiverder en krachtiger dan ooit. De 160 GB all-in-one MCi500H kan muziek overzetten vanaf de PC of afspelen via internetnetradio, vanaf de harde schijf of een plug-and-play USB-apparaat.

Bekijk alle voordelen

Al uw muziek draadloos beluisteren op één systeem

Geef uw muziek de vrijheid

  • 160 GB/2000 CD's

  • Gratis internetradio

  • 2 x 50 W

Muziek overbrengen van uw PC door middel van slepen en neerzetten

Met de Wireless Audio Device Management-software (WADM) van Philips (meegeleverd) kunt u de muziekcollectie op uw PC snel en eenvoudig naar de harde schijf van het Streamium Center kopiëren door de bestanden te verslepen. Nu kunt u naar uw muziekcollectie luisteren zonder de PC in te schakelen.

Alfanumerieke zoekmogelijkheid met de afstandsbediening

Alfanumerieke zoekmogelijkheid met de afstandsbediening

Via de alfanumerieke zoekfunctie op het toetsenblok van de afstandsbediening vindt u vliegensvlug al uw favoriete artiesten, nummers en albums. Druk gewoon op 'Search' op de afstandsbediening en voer de eerste paar letters van de naam van het nummer, de artiest of het album in. Het item dat het beste aansluit op uw invoer wordt onmiddellijk weergegeven, dus u verspilt geen tijd met het regel voor regel doorzoeken van uw verzameling of afspeellijst.

HiFi-dome-tweeters en 13,3 cm (5,25") woofers

Het draadloze Streamium Micro HiFi-systeem gebruikt HiFi-omvormers van topkwaliteit. De zachte dome-tweeterunit van 1 inch is van pure zijde en laat elk muziekdetail en elke nuance horen zonder dat het te hard of te doordringend wordt. De even indrukwekkende mid range-woofer van 5,25 inch bestaat uit een optimale papieren kegel die zowel licht als stug is, maar toch vloeiend overloopt en een vlakke frequentierespons behoudt van maximaal 4 kHz. Door deze combinatie klinken de stemmen zeer natuurlijk en zuiver onder begeleiding van een krachtige en dynamische bas.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

240

Reviews & awards

05/11/2016

Nederland

Nederland

De topper in ons bezit ,,dat is deze radio !!

Deze radio met harde schijf is een aanrader ,, muziek via de harde schijf is niet meer weg te denken! Zeker ; 5 sterren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

21/07/2013

Nederland

Nederland

Zeer praktisch en compact met een goede kwaliteit

Zeer tevreden over deze set. Met uitzondering van de harde schijf eenvoudig te bedienen. Zonodig simpel te resetten door de stroom te onderbreken. Wil de set niet meer kwijt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

21/05/2012

Nederland

Nederland

briliant product! erg tevreden van!

ben hier erg tevreden over, enige punt is de verbinding tussen pc en hifi set. laptop vindt de hifi set niet altijd gelijk. zit ook nog wel eens te spelen met internetradio en de mogelijkheden lijken wel beperkt, een zoekfunctie zoals andere internetradios zou mooi zijn. kun je gewoon een term ingeven en zoekt dan alles op genre/ naam etc. vind deze set ondergewaardeerd! thx Philips! grt evert

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium MCI500H Draadloos Micro HiFi-systeem

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