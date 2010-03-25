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Niet meer leverbaar

MCD395 DVD Micro Theater

MCD395/58

3.8

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

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DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

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Recensies

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3.8

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

10/10/2011

Nederland

Nederland

een mooie en compacte mini stereoset

een mooie en compacte mini stereoset die ook nog DVD's kan afspelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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