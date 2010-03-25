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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
U weet altijd precies wat nieuw en cool is, en dit klassieke 2-in-1 DVD-microsysteem voor DVD's, WMA-CD's en MP3-CD's is beide. U speelt heel eenvoudig al uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn.
100W
De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
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3.8
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
PeterK
25/03/2010
Nederland
perfecte set voor slaap-/kinderkamer
Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ignatius10
13/06/2013
Nederland
Product is prima
Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
revigo64
10/10/2011
Nederland
een mooie en compacte mini stereoset
een mooie en compacte mini stereoset die ook nog DVD's kan afspelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem