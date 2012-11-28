ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Bedwing het licht en trotseer het donker
  • Bedwing het licht en trotseer het donker
  • Bedwing het licht en trotseer het donker
  • Bedwing het licht en trotseer het donker
  • Bedwing het licht en trotseer het donker
  • Bedwing het licht en trotseer het donker

Ultinon Pro9200 HLOngeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Reviews & awards
Bedwing het licht en trotseer het donker
Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%¹ meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.
Bekijk alle voordelen

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

Bedwing het licht en trotseer het donker

  • LED-HL [~H7]

  • Tot 400% helderder licht¹

  • Compatibel met breed machinepark

  • Hoogwaardige stijl en veiligheid

  • Verpakking van 2

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke lichttoepassing. Het oppervlak is 30% kleiner dan dat van zijn voorganger en past moeiteloos zelfs in de smalste koplampen. Achteraf aanbrengen is eenvoudig en biedt gepassioneerde bestuurders en gebruikers probleemloze functionaliteit.

Geconcentreerd vermogen - tot 400% helderder licht¹

Geconcentreerd vermogen - tot 400% helderder licht¹

Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400%¹ meer dan het wettelijke minimum voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.

Licht waar u het nodig hebt

Licht waar u het nodig hebt

Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. ¹ Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

  2. ² Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

  3. ³ Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.