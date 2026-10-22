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  • Foto van enkel product
  • 11258U92X2 Philips H1-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • Foto van enkel product
  • 11258U92X2 Philips H1-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED-koplamp Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLOngeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

LUM11258U92X2/10

11258U92X2

Bedwing het licht en trotseer het donker

Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%* meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.

Bekijk alle voordelen

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

Bedwing het licht en trotseer het donker

  • LED-HL [~H1]

  • Superieure helderheid

  • Compatibel met breed machinepark

  • Hoogwaardige stijl en veiligheid

  • Verpakking van 2

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke lichttoepassing. Het oppervlak is 30% kleiner dan dat van zijn voorganger en past moeiteloos zelfs in de smalste koplampen. Achteraf aanbrengen is eenvoudig en biedt gepassioneerde bestuurders en gebruikers probleemloze functionaliteit.

Helderder licht op de weg

Helderder licht op de weg

Philips Ultinon Pro9200-koplampen bieden het uitzonderlijke zicht dat u nodig hebt tijdens het rijden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van ongeëvenaarde helderheid die ver boven het wettelijke minimum ligt voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.

Licht waar u het nodig hebt

Licht waar u het nodig hebt

Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

  2. Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

  3. Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.