Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige installatie
Voor het veilig installeren van LED-lampen in uw voertuig hebt u mogelijk modelspecifieke adapters nodig. Philips-adapterringen zorgen ervoor dat onze Philips H7 LED-lampen stevig zijn bevestigd in de auto's die ze nodig hebben.
Adapterringen type L
Verpakking van 2 adapterringen
Voor HL [≈H7], H7-LED
Van toepassing op 24V-voertuigen
Philips HL [H7], H7 LED*-lampen zijn geschikt voor de meeste voertuigmodellen, maar sommige hebben adapterringen nodig om een veilige installatie te garanderen. Raadpleeg onze Philips-compatibiliteitslijsten** om te zien of u meer adapterringen nodig hebt om de koplampen van uw truck te upgraden naar LED.
LED-adapterringen van Philips zijn eenvoudig te installeren en garanderen, indien nodig, een perfecte pasvorm en veilige bevestiging van de H7 LED-lampen in de koplampen van het voertuig. Voor meer informatie over de installatie van onze adapterringen kunt u de gebruikershandleiding raadplegen op de ondersteuningspagina van Philips ***.
LED-adapterringen van Philips zijn gemaakt van duurzame materialen en zijn bestand tegen de fysieke en thermische belasting van auto's. Ze zijn getest onder de zwaarste omstandigheden, zodat u jarenlang kunt genieten van de unieke prestaties van onze Philips HL [H7], H7 LED*-lampen.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Recensies
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Beschikbaar op philips.com/LEDcompatibility-check. Let op: De goedkeuring voor de openbare weg van de Philips Ultinon Pro6000-serie is alleen geldig bij installatie met de originele Philips-accessoires, waar nodig. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie