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Niet meer leverbaar
LR6P4B/97
Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik
Producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken tegenwoordig erg veel energie. Gun ze een langer leven met PowerLife-batterijen van Philips.
AA
Alkaline
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.
Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.
De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.