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Niet meer leverbaar

Power AlkalineBatterij

LR6P4B/97

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

Producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken tegenwoordig erg veel energie. Gun ze een langer leven met PowerLife-batterijen van Philips.

Bekijk alle voordelen

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

  • AA

  • Alkaline

De batterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik

Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.

Alkalinebatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik en lood

Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.

De alkalinetechnologie is ideaal voor apparaten met een hoog energieverbruik

De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 268 kB
  • 21 July 2026

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