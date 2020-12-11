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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX9352/04

4.3
| (3246) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Amethyst
Amethyst
Zwart
Zwart
Wittere en gezondere tanden voor altijd
De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden voor altijd

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • Oplaadglas, reisetui

  • Met Polish-stand

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961246

Recensies

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4.3

van 5

3246

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

11/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hele fijne en gebruiksvriendelijke tandenborstel

Het is een hele mooie en elegante tandenborstel. Prima instructie boekje. Het enige wat ik niet voor elkaar krijg is het koppelen aan de app.

Voordelen

Fijne, mooie en gebruiksvriendelijke tandenborstel

Nadelen

Niet te koppelen aan de app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

11/04/2019

Nederland

Nederland

Heel fijn in gebruik

Handig, doeltreffend in gebruik en ook heel elegante, vrouwelijke tandenborstel :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel

12/02/2019

Nederland

Nederland

Zeer goede tandenborstel

Maakt het gebit bijzonder goed schoon. Bovendien makkelijk om op reis mee te nemen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand