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Philips Sonicare DiamondClean HX9331/04 Sonic electric toothbrush
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX9331/04
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Alles (15)
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Philips SonicareOplaadstation
Philips SonicareOplaadreisetui
W2 Optimal WhiteStandaard sonische opzetborstels
Philips SonicareOplaadstandaard
Philips SonicareUSB-A-oplaadkabel
Philips SonicareOplaadglas
W2c Optimal White compactCompacte sonische opzetborstels
C3 Premium Plaque Defence2x Witte sonische opzetborstels
C3 Premium Plaque Control4x Witte sonische opzetborstels
C3 Premium Plaque Defence4x Zwarte sonische opzetborstels
C3 Premium Plaque Defence2x Zwarte sonische opzetborstels
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet