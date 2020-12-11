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Niet meer leverbaar

Philips SonicareDiamondClean HX9331/04 Sonic electric toothbrush

HX9331/04

4.3
| (3246) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
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4.3

van 5

3246

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

11/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hele fijne en gebruiksvriendelijke tandenborstel

Het is een hele mooie en elegante tandenborstel. Prima instructie boekje. Het enige wat ik niet voor elkaar krijg is het koppelen aan de app.

Voordelen

Fijne, mooie en gebruiksvriendelijke tandenborstel

Nadelen

Niet te koppelen aan de app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

11/04/2019

Nederland

Nederland

Heel fijn in gebruik

Handig, doeltreffend in gebruik en ook heel elegante, vrouwelijke tandenborstel :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel

12/02/2019

Nederland

Nederland

Zeer goede tandenborstel

Maakt het gebit bijzonder goed schoon. Bovendien makkelijk om op reis mee te nemen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

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