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  • Gezonder tandvlees binnen 2 weken*
  • Gezonder tandvlees binnen 2 weken*
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  • Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFloss UltraSpuitkoppen voor tussen de tanden

HX8032/07

3.3
| (36) Reviews & awards
Gezonder tandvlees binnen 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is de AirFloss Ultra-spuitkop de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen.
Bekijk alle voordelen

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

  • 2 spuitkoppen

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Technologie met lucht en microdruppels

Technologie met lucht en microdruppels

Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.3

van 5

36

Reviews & awards

26/10/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet wat het moet doen

Prima mondstuk voor op air floss ,jammer dat het niet paste op mijn huidige air floss hierdoor nieuwe moeten aanschaffen , voldoet samen prima aan verwachting

Voordelen

Geeft extra schoon gevoel

Nadelen

Past niet op iedere airfloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

10/02/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

handig ideaal produkt

even wennen, maar daarna en perfect produkt. handig weg zet baar. mooi design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

10/02/2019

Nederland

Nederland

handig ideaal produkt

even wennen, maar daarna en perfect produkt. handig weg zet baar. mooi design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden

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Voorwaarden

  1. indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

  2. * Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

  3. of uw geld terug