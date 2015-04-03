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  • Krachtige reiniging.
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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare e-SeriesStandaard sonische opzetborstels

HX7002/20

4.3
| (58) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Krachtige reiniging.
De Philips Sonicare E-serie wordt aanbevolen als u dagelijkse, effectieve plakverwijdering wenst.
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Compatibele producten
Elite

Elite
Sonische, elektrische tandenborstel

HX9552/02

Een frisse start voor een betere mondverzorging

Krachtige reiniging.

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Vast te draaien

Onze klassieke opzetborstel

Onze klassieke opzetborstel

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel dat op natuurlijke wijze aansluit op de vorm van uw tanden voor een grondige poetsbeurt.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Schroefsysteem voor Essence, Elite, Xtreme, Advance

Schroefsysteem voor Essence, Elite, Xtreme, Advance

De Philips Sonicare E-Series-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te schroeven en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

58

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

03/04/2015

Nederland

Nederland

Uitstekend product voor gezond tandvlees

Ben 65 en gebruik dit al meer dan 10 jaar. Mijn tandarts zegt dat mijn gebit en tandvlees er zeer goed bijstaan. Zou dit toestel aan iedereen aanraden met tandvleesproblemen. Eerste dagen, misschien bloedend tandvlees. Doorzetten en je zal na enkele weken versteld staan van je gebit en tandvlees.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/20 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/20 Standaard sonische opzetborstels

09/09/2013

Nederland

Nederland

Apparaat presteert wat ik ervan verwachtte.

Ik ben zeer tevreden over de Sonicare omdat het gebit daadwerkelijk beter wordt gereinigd. Ik heb dit bemerkt na de behandelingen van de mondhygiëniste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels

01/07/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product is perfect!

Dit product is uitstekend, het is degelijk gemaakt en voldoet zeer goed aan mijn wensen, de gehele levensduur lang.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels

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