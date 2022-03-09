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HX6907/01
HX6160D
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Gebruikershandleiding
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
Laat je defecte product repareren of vervangen
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