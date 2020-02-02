Zéér tevreden over de Philips Sonicare tandenborstel. Er zit een makkelijke oplader bij en is eenvoudig in het gebruik. De tandenborstel ligt goed in de hand en heeft een timer van 4x 30 seconden. Dan weet je precies wanneer je moet switchen! Er zitten 3 poetsopties op de borstel, laag, medium en hoog. Ik vind medium de fijnste stand. Tanden voelen perfect glad aan en heb nu na ruim 2 weken gebruik het idee dat m’n tandvlees beter aanvoelt en er gezonder uitziet. Met het Pro Results borsteltje kan ik ook de kiezen achterin goed schoonmaken. Echt een aanrader deze tandenborstel!