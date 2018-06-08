Wat een ontzettend effectief tandenpoetssysteem voor kinderen. Wij zijn superblij met deze Sonicare kindertandenborstel. De kinderen van 5 en 6 poetsen er perfect mee en houden zich precies aan de tijdsduur per poetsvlak! Zelfs ons zoontje van 3 jaar wilt al meedoen door deze tandenborstel. Ik zeg: fantastisch!! Zo houden we de tandenpoetsen leuk én de tandjes schoon! Na een aantal weken te hebben gepoetst is het enthousiasme nog steeds net zo groot. Wonderbaarlijk eigenlijk, want normaal raken kinderen dit enthousiasme vrij snel kwijt. Onze conclusie: blijven poetsen met Sonicare! Voordat het poesten van start ging hebben we de handleiding er bijgepakt. Deze was duidelijk, maar bevatte geen onthullende nieuwe informatie. De tandenborstel oogt erg lang en met de losse opzetborstel nog meer, naar ondanks deze eerste indruk kunnen de kinderen de tandenborstel prima zelf hanteren. Hij ligt goed in de hand en door de anti-slip greep erg stevig. Na het poetsen voelen de tanden van de kinderen glad aan en ze zien er zichtbaar 'gepoetst' uit. Verder is het geluid tijdens het poetsen wel aanwezig, maar zeker niet storend te noemen. Na elke poetsfase volgt er een toon en op het laatst een leuk melodietje. De kinderen moeten er nog steeds iedere keer om lachen. Een tandenborstel met humor blijkbaar. Wij zijn erg tevreden over deze Sonicare tandenborstel. Mede omdat de formule goed aanslaat bij de jonge gebruikers, zij zijn uiteindelijk degene die deze tandenborstel tot een succes moeten maken. Een prima tandenborstel!