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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 poetsstanden
1 opzetborstel
8 stickers
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel wordt geleverd met opzetborstels in twee maten die speciaal zijn ontworpen om groeiende tanden zacht te reinigen en te beschermen
Om kinderen makkelijker goede poetsgewoonten aan te leren, wordt de poetstijd van deze elektrische tandenborstel gedurende 90 dagen langzaam verlengd totdat de door tandartsen aangeraden 2 minuten is bereikt zodat het een gezonde gewoonte wordt.
Deze elektrische tandenborstel biedt een goede reiniging voor verschillende leeftijden met twee kindvriendelijke poetsstanden: een lage stand voor jongere kinderen en hoge stand voor oudere kinderen.
4.4
van 5
209
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Suus67
08/06/2018
Nederland
Fijn voor kids
De kidpacer is handig. Nu weten de kids precies hoe lang ze elk kant van hun gebit moeten poetsen. Fijn ook de Timer. Het maakt de kinderen bewust dat ze toch wat langer moet poetsen dan normaal.
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel
Mel1305
17/01/2018
Nederland
Zeer prettig in gebruik
Mijn dochter is er super blij mee. Vooral met de app erbij maakt het tandenpoetsen nog leuker!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel
SUUSJE82
21/11/2016
Nederland
Deze tandenborstel maakt tanden poetsen een feestje!
Normaal wou onze dochter haar tanden niet zo goed poetsen maar met deze tandenborstel is het gewoon een feestje. Hij komt ook goed overal in de mond wij zijn er zeer over te spreken!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
op moeilijk te bereiken plekken
Philips Sonicare in enquête van Amerikaanse tandartsen met kinderen van 4-10 jaar
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag