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NIEUW Next Generation DiamondClean

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  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
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  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
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  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
  • Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6311/07

4.4
| (209) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind
Philips Sonicare For Kids is een elektrische oplaadbare tandenborstel voor kinderen van 3 jaar en ouder. De borstel biedt maximale plakverwijdering, sonische technologie, verwisselbare stickers en educatieve hulpmiddelen om tandenpoetsen leuker te maken.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Elektrische tandenborstel voor kinderen

Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind

  • 2 poetsstanden

  • 1 opzetborstel

  • 8 stickers

Opzetborstels in 2 verschillende maten verkrijgbaar

Opzetborstels in 2 verschillende maten verkrijgbaar

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel wordt geleverd met opzetborstels in twee maten die speciaal zijn ontworpen om groeiende tanden zacht te reinigen en te beschermen

De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

Om kinderen makkelijker goede poetsgewoonten aan te leren, wordt de poetstijd van deze elektrische tandenborstel gedurende 90 dagen langzaam verlengd totdat de door tandartsen aangeraden 2 minuten is bereikt zodat het een gezonde gewoonte wordt.

2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging

2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging

Deze elektrische tandenborstel biedt een goede reiniging voor verschillende leeftijden met twee kindvriendelijke poetsstanden: een lage stand voor jongere kinderen en hoge stand voor oudere kinderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

209

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

08/06/2018

Nederland

Nederland

Fijn voor kids

De kidpacer is handig. Nu weten de kids precies hoe lang ze elk kant van hun gebit moeten poetsen. Fijn ook de Timer. Het maakt de kinderen bewust dat ze toch wat langer moet poetsen dan normaal.

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/07 Sonische, elektrische tandenborstel

17/01/2018

Nederland

Nederland

Zeer prettig in gebruik

Mijn dochter is er super blij mee. Vooral met de app erbij maakt het tandenpoetsen nog leuker!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/12 Sonische, elektrische tandenborstel

21/11/2016

Nederland

Nederland

Deze tandenborstel maakt tanden poetsen een feestje!

Normaal wou onze dochter haar tanden niet zo goed poetsen maar met deze tandenborstel is het gewoon een feestje. Hij komt ook goed overal in de mond wij zijn er zeer over te spreken!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. op moeilijk te bereiken plekken

  3. Philips Sonicare in enquête van Amerikaanse tandartsen met kinderen van 4-10 jaar

  4. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag