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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Superieure reiniging. Wittere tanden.
  • Superieure reiniging. Wittere tanden.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanCompacte sonische opzetborstels

HX6072

4.4
| (37) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Superieure reiniging. Wittere tanden.
Vervangende opzetborstel voor Sonicare elektrische tandenborstel. De beste prestaties voor de reiniging van uw gebit en wittere tanden
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Opzetborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging. Wittere tanden.

  • 2 stuks

Opklikbare opzetborstel

Opklikbare opzetborstel

Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

23% meer borstelharen voor een grondigere reiniging

23% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

37

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

17/12/2013

Nederland

Nederland

Geweldige prestaties

Sinds ik deze opzetborsteltjes heb is mijn gebit voor 100% vooruitgegaan. Al bijna 2 jaar ben ik niet meer bij mijn tandarts geweest. Wel ga ik 3 x per jaar naar de mondhygieniste en zij legde me haarfijn uit Hoe je moet tanden poetsen. Prima opzetborsteltjes, ik kan het aan iedereen aanbevelen die tandpijn Hebben, zelf heb ik ook veel tandpijn gehad in het verleden. Prima product, niks op aan te merken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

02/12/2013

Nederland

Nederland

Ik zou dit product iedereen aanbevelen

Ik ben er inderdaad heel tevreden over dit product. Sinds ik deze opzetborstels gebruik ben ik de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet meer bij de tandarts geweest. Vroeger had ik heel veel tandpijn, maar sinds ik deze opzetborstels gebruik heb ik geen tandpijn meer. Wel ga ik 2 maal per jaar de mondhygieniste. Vrro mij is product TOPPIE!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

02/12/2013

Nederland

Nederland

Ik zou dit product iedereen aanbevelen

Ik ben er inderdaad heel tevreden over dit product. Sinds ik deze opzetborstels gebruik ben ik de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet meer bij de tandarts geweest. Vroeger had ik heel veel tandpijn, maar sinds ik deze opzetborstels gebruik heb ik geen tandpijn meer. Wel ga ik 2 maal per jaar de mondhygieniste. Vrro mij is product TOPPIE!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6074/60 Compacte sonische opzetborstels

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