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  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
  • Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt
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Niet meer leverbaar

Avance CollectionKeukenmachine

HR7958/01

4.3

| (82) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt

De nieuwe Philips-keukenmachine biedt onovertroffen prestaties, veelzijdigheid en eenvoud!

Bekijk alle voordelen

Cake, brood, pizza, koekjes, smoothies, soep en meer

Onovertroffen resultaten, gemakkelijker dan u denkt

  • 900 W

  • 7 snelheden en pulsstand

  • Gemakkelijk 6-in-1 ontwerp

Krachtige 900 W motor voor consistente, onovertroffen resultaten

Krachtige 900 W motor voor consistente, onovertroffen resultaten

Krachtige 900 W-motor voor consistente, onovertroffen resultaten.

Planetaire draaibeweging voor grondig gemengde ingrediënten

Planetaire draaibeweging voor grondig gemengde ingrediënten

Dankzij de planetaire draaibeweging kunnen de accessoires zowel vooruit als achteruit kneden, mixen en kloppen, in plaats van in een eenvoudige cirkel te draaien. Hierdoor bereiken ze alle hoeken van de kom en worden de ingrediënten goed vermengd.

7 snelheidsstanden en pulsstand voor maximale controle

7 snelheidsstanden en pulsstand voor maximale controle

Meerdere snelheden en pulsstanden geven optimale controle voor een onbeperkt aantal recepten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

82

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

04/12/2020

Nederland

Nederland

een alles kunner

Wel een laat review maar niettemin een machine waarvan wij onder de indruk zijn. Of het nu moet kneden, mixen, raspen of gehaktsoorten draaien, een perfecte machine.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

27/04/2015

Nederland

Nederland

Stijlvolle compacte keukenmachine

Philips Avance Collection Keukenmachine HR7958/00 1000 W Ik heb het apparaat net een week in huis en wil het al niet meer missen! De sap-pers zal samen met de blender zeer regelmatig gebruikt worden. Aangezien ik ook regelmatig taart, koekjes en pizzadeeg maak zal ook de mengkom hard moeten werken Het is een mooi stijlvol apparaat. De mengkom en bijbehoren werken zoals het hoort. Het maken van een smoothie is zo gepiept. Natuurlijk zijn er een paar minpunten voor mij, maar de pluspunten voeren wel de boventoon. Ik had ipv de vleesmolen liever een patatsnijder erbij willen hebben als dat technisch mogelijk zou zijn. Al met al een mooi en gemakkelijk te hanteren apparaat die ik nu al niet meer wil missen in mijn keuken. Als ik het apparaat een punt zou moeten geven zou het een 9 zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

14/12/2014

Nederland

Nederland

Zeer blij met deze multifunctionele keukenmachine

Een heel compact apparaat dat zijn werk heel goed doet en niet veel ruimte inneemt in de keuken, maar wel mooi staat. Aangezien ik vaak koekjes bak met mijn dochter ben ik erg blij met de functie om koekbeslag te maken, want dit gaat snel zonder een rommeltje te maken van de keuken. Ze vind het ook leuk om de ingredienten erin te stoppen en het apparaat op mijn aanwijzingen aan en uit te zetten ;-). Ook maken we vaak pizzadeeg voor onze pizza oven en ook hier zeer tevreden over. Het apparaat is makkelijk te bedienen en schoon te maken. Alle andere functies/onderdelen zijn makkelijk te bevestigen en te gebruiken. De mini'blender' is erg handig om kleine hoeveelheden mee fijn te malen en bv sausjes te maken. Groentes e.d. zijn zo gesneden en zonder er een 'drap' van te maken. Ook erg blij met de blenderfunctie die ik gebruik voor mijn dagelijkse smoothies. Hakt met gemak groffere stukken fruit en groente. Een leuke bijkomstigheid is de citrusperfunctie. Werkt meer dan goed, een schenktuit zou het perfect maken. Moet alleen nog de 'gehakt' functie uitproberen, maar dat staat op de lijst. En nu we dan toch bezig zijn misschien een extra accessoire om verse pasta te maken? In het kort: zeker een aanrader als je iedere week wel een paar keer im de keuken staat. Mn enige aanvulling zou zijn de mogelijkheid om ook een grotere en glazen mengkom te kunnen gebruiken als mede een glazen blenderkom, maar daarvoor zou ik de aankoop zeker niet laten!

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Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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