Deze machine heb ik nu een aantal weken in huis en ik ben er erg tevreden over. Er zitten zo ongelooflijk veel accessoires bij dat ik nog niet alles heb gebruikt. Ik ben vooral erg fan van de citruspers i.c.m. de blender. Ik maak eerst sinaasappelsap met de citruspers en doe dit vervolgens in de blender om er ander fruit en/of groenten aan toe te voegen. De blender maakt er heel snel een heerlijk en gezond sapje van. In mijn vrije tijd bak ik graag taarten en deze machine bakt mijn beslag lekker luchtig. Ik heb ook merengue en brood gemaakt en dat gaat allemaal prima. De gehaktmolen heb ik nog niet gebruikt, dus deze neem ik niet mee in deze review. Pluspunten: - de foodprocessor hakt fijne en regelmatige stukken. Ook harde groentes zoals wortel of pompoen is geen probleem, ook bij grotere stukken. - de citruspers werkt erg fijn. De machine draait, zodat je zelf bijna geen druk meer hoeft te zetten. - bijna alle onderdelen kunnen in de vaatwasser. Erg groot pluspunt! - de machine maakt wel geluid, maar is niet zo luidruchtig als sommige andere keukenmachines. - beslag wordt erg luchtig. - het kleine hakmolentje is ideaal voor knoflook en (kleine) uien, het hakken van noten of andere kleine ingrediënten. de machine kan ook gebruikt worden voor brood- of pastadeeg. Iets wat niet iedere machine aankan. - de snijdschijf is ideaal. Je snijdt mooie, gelijkmatige plakken in een mum van tijd. Verse kaas raspen is ook een fluitje van een cent. En je hoeft niet bang te zijn dat je je vingers meeraspt. - de machine blijft goed stabiel op het aanrecht staan door de zuignappen. Paar minpunten: - de citruspers moet je bovenop het apparaat plaatsen waardoor de kom vrij hoog komt te staan. Nu ben ik zelf 1.82m en kan ik er nog aardig goed bij om de sinaasappels op de pers te drukken, maar ik denk dat als je wat kleiner van stuk bent je een krukje nodig hebt. Bij een losse citruspers staat deze immers niet zo hoog op het aanrecht. - de ring van het mes van de foodprocessor zit los om het tussenstuk heen. Die kan losraken als je te grote stukken toevoegt. - de kom voor de citruspers heeft geen schenktuitje. - een klepje op het spatscherm was handig geweest om te voorkomen dat er stof e.d. in de kom kan komen als deze niet in gebruik is. Ik zou deze machine zeker aanraden want het is een multifunctionele machine waarmee je al je overige keukengerei de deur uit kunt doen.