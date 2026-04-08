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Avance-collectie Accessoireset voor pasta- en noedelmachine
Philips ondersteuning
HR2491/00
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Wilt u thuis eenvoudig genieten van verschillende soorten verse pasta? Deze schijven zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Philips Avance-pastamachine. Zo maakt u nog eenvoudiger thuis uw eigen verse pasta.
Alles (3)
Kan ik pasta uit de Philips-pastamachine drogen of bewaren?
Glutenvrije pasta maken in de Philips-pastamachine
Hoe perfect deeg eruitziet met de Philips-pastamaker
De pasta van mijn Philips-pastamachine breekt makkelijk
Mijn Philips-pastamachine werkt niet / werkt niet meer
Er komt niet genoeg/geen pasta uit mijn Philips-pastamachine
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