Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Krachtig, snel, betrouwbaar! Krachtig, snel, betrouwbaar! Krachtig, snel, betrouwbaar!
    • Play Pause

      Chopper 3000-serie Hakmolen

      HR1503/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Krachtig, snel, betrouwbaar!

      Deze grote en gebruiksvriendelijke hakmolen is ideaal om zelfgemaakte maaltijden te bereiden. Hak en maal alle ingrediënten dankzij de krachtige motor en bereid moeiteloos je favoriete dips.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Accessoires voor staafmixers weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Chopper 3000-serie
      - {discount-value}

      Chopper 3000-serie

      Hakmolen

      totaal

      recurring payment

      Krachtig, snel, betrouwbaar!

      Maaltijden bereiden was nog nooit zo eenvoudig.

      • Superieur hakken dankzij PowerChop-technologie
      • Snelle en perfecte resultaten dankzij de motor van 500 W
      • Bereid je favoriete dips en sauzen in de glazen kom van 2 liter
      • Houd de controle over je resultaten dankzij de 2 snelheidsstanden
      • Zowel de kom als de messen zijn vaatwasmachinebestendig.
      Hakvermogen in uw hand.

      Hakvermogen in uw hand.

      Snel en perfect hakken dankzij de motor van 500 W. Bereid elk gerecht in no-time.

      PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

      PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

      Hak gemakkelijk zachte en harde ingrediënten dankzij de PowerChop-technologie, die de messen, snijhoek en binnenkom optimaal combineert.

      Bereid uw favoriete dips in de glazen kom van 2 l

      Bereid uw favoriete dips in de glazen kom van 2 l

      Houdt u van guacamole of bent u een grote fan van pesto? U kunt van alles bereiden in de royale glazen kom van 2 liter.

      Twee snelheden, dubbele precisie!

      Twee snelheden, dubbele precisie!

      U kunt uw ingrediënten met gemak bereiden dankzij de twee verschillende snelheden. Gebruik de eerste snelheidsstand een paar seconden voor grovere resultaten of geniet van gladde resultaten met de tweede snelheidsstand.

      Geen glijdende hakmolen meer.

      Geen glijdende hakmolen meer.

      Hak met slechts één enkele hand dankzij de stabiliteit van de rubberen onderkant van onze hakmolen.

      Makkelijk schoon te maken

      Makkelijk schoon te maken

      Maak u geen zorgen over schoonmaken. Zowel de kom als de messen zijn vaatwasmachinebestendig.

      Eén hulpmiddel, eindeloze mogelijkheden!

      Eén hulpmiddel, eindeloze mogelijkheden!

      Deze hakmolen kan met gemak allerlei soorten ingrediënten aan, van dips tot salades. U kunt hem zelfs gebruiken om vlees te malen en om notenpasta of sauzen voor uw hele gezin te maken.

      Snel hakken dankzij de 4 roestvrijstalen messen

      Snel hakken dankzij de 4 roestvrijstalen messen

      De lasergesneden precisiemessen zijn speciaal ontworpen om door van alles heen te snijden zodat u zo snel mogelijk uw ingrediënten fijn kunt hakken.

      Maak uw eigen notenpasta.

      Maak uw eigen notenpasta.

      U kunt gemakkelijk thuis uw eigen notenpasta maken en nieuwe en gezonde smaken verkennen. U kunt zelfs uw eigen chocoladepasta voor de kinderen maken.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Plastic / roestvrij staal
        Functies
        Snelheid 1 / 2
        Producttype
        Hakmolen
        Certificeringen
        CB
        Capaciteit mand
        Max. 2 l
        Antislipvoetjes
        Ja
        Snoerlengte
        >1,2 m
        Technologie
        PowerChop-technologie
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja
        Niveauaanduiding capaciteit
        Ja
        Materiaal kan
        Plastic / glas
        Materiaal van blad
        Roestvrij staal
        Rotaties per minuut (rpm)
        5000
        Bevat geen BPA
        Ja
        Pulsfunctie
        Ja
        Bladen afneembaar
        Ja
        Kan ijs malen
        Ja
        Kan hete ingrediënten mengen
        < 60 maar niet aanbevolen
        Geluidsniveau (standaard)
        < 80 dB
        Garantie
        2 jaar
        Geschikt voor droog voedsel
        Ja

      • Technische specificaties

        Vermogen
        450 W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50 - 60 Hz
        Aantal in verpakking
        1 stuk per F-doos

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        S-mes

      • Veiligheidsvoorziening

        Veiligheidscertificering
        CB
        Automatische messtop
        < 1,5 sec. volgens de veiligheidsnormen

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        180 mm
        Breedte van het product
        221 mm
        Hoogte van het product
        271 mm
        Gewicht van het product
        1245 (plastic kom) 2080 (glazen kom)
        Lengte van de verpakking
        227 mm
        Breedte van de verpakking
        372 mm
        Hoogte van de verpakking
        187 mm
        Gewicht van de verpakking
        1983 (plastic kom) 2826 (glazen kom)

      • Duurzaamheid

        Gebruiksaanwijzing
        Gebruiksaanwijzing

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Terug naar boven

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

      Snelkoppelingen

      Online store-ondersteuning
      Abonneer en bespaar
      Bestelling zoeken
      Over Philips
      Algemene voorwaarden
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.