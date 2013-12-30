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Niet meer leverbaar
Vervangen door SH50
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.3
van 5
70
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Rihsport
30/12/2013
Nederland
uitstekend.
prima apparaat. Waarom zijn er zoveel modellen in omloop. Als ik mijn koppen wil vervangen zoek ik me een ongeluk. Prijs is ook wat aan de stijve kant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
theo53
30/07/2013
Nederland
heel goed
Blij met mijn nieuwe scheerhoofden. Wist niet dat dit kon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Wim38
20/05/2012
Nederland
Perfecte scheerkwaliteit
Doordat mijn scheerapparaat aangaf de koppen te vervangen dit nu voor de tweede keer gedaan. Zo is mijn nu 4 jaar oude scheerapparaat weer als nieuw.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden